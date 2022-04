LIVE: Valentino Rossi's debuut in de GT World Challenge Europe LIVE: Valentino Rossi's debuut in de GT World Challenge Europe Valentino Rossi maakt vanmiddag op het Autodromo Enzo e Dino Ferrari zijn debuut in de GT World Challenge Europe. Samen met Frederic Vervisch en Nico Müller is de zevenvoudig MotoGP-wereldkampioen actief met de Audi R8 GT3, uiteraard met het startnummer 46. De race is hier vanaf 15.00 uur Nederlandse tijd te volgen en duurt tot 18.00 uur.