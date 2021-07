Atiken en Rigon in het ziekenhuis na enorme crash in 24u Spa

De 24 uur van Spa-Francorchamps was tien ronden onderweg toen het op het Ardennencircuit vreselijk mis ging. Op hoge snelheid waren de #21 Rutonik Porsche van Kevin Estre, de #71 Iron Lynx Ferrari van Davide Rigon en twee van de drie Emil Frey Racing Lamborghini’s van Franck Perera en Jack Aitken betrokken bij een ongeval in Raidillon. De organisatie besloot de race direct te neutraliseren, waarna de hulpdiensten de vier coureurs die betrokken waren bij de crash direct te hulp schoten.

Alle vier de rijders werden overgebracht naar het medisch centrum op het circuit van Spa. Estre en Perera bleken na een controle ongedeerd, maar Ferrari-fabrieksrijder Davide RIgon en Williams F1-ontwikkelingsrijder Jack Aitken moesten worden afgevoerd naar het ziekenhuis. Over de exacte aard van hun verwondingen is weinig bekend, al heeft de organisatie wel al laten weten dat beide coureurs geen levensbedreigende verwondingen hebben. Volgens het team van Iron Lynx is Rigon bovendien alleen voor verdere controles overgebracht naar het ziekenhuis maar zou ook hij net als Estre en Perera verder ongedeerd zijn.

"Opeens zag ik een hoop rook en brokstukken"

De organisatie heeft geen beelden vrijgegeven van de crash, al doet het ongeval wel denken aan de fatale crash van Anthoine Hubert, die in 2019 om het leven kwam na een gruwelijk ongeval op hetzelfde punt. De Fransman kwam destijds midden op de baan terecht na een crash, waarna hij hard werd geraakt door Juan Manuel Correa, die bij het ongeluk zwaargewond raakte. Ook in dit geval lijken de eerste reacties van ooggetuigen er op te duiden dat het mis is gegaan in Raidillon nadat een auto door een crash in Eau Rouge terug stuiterde op de baan.

“Ik kwam over de heuvel en opeens zag ik een hoop rook en brokstukken voor me”, vertelde Estre, die bij het ongeval dus ongedeerd bleef. “Toen ik remde wist ik eigenlijk niet welke kant ik op moest omdat ik niet kon zien of er bijvoorbeeld een auto stil stond. Ik zag alleen maar brokstukken en rook. Ik bleef op mijn lijn, maar blijkbaar heb ik vervolgens de Lamborghini van Jack Aitken geraakt.”

“Het was best een harde klap”, vervolgt Estre. “Ik spinde daardoor en eindigde in de bandenstapels. Ik denk dat het zo is gegaan, maar ik weet het ook niet zeker. Zoals ik al zei heb ik het namelijk ook niet echt kunnen zien.”

Na de crash werd de race ruim een uur lang geneutraliseerd met een Full Course Yellow. De 24 uur van Spa-Francorchams duurt nog tot en met zondagmiddag 16.30 uur en is live te volgen via de livestream op Motorsport.com.