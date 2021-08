Highlights: Volop actie in 73ste 24 uur van Spa-Francorchamps

De 24 uur van Spa-Francorchamps ging van start op een droge baan, maar het zou niet lang duren voordat Moeder Natuur zich besloot te mengen in het spektakel. Na een lange neutralisatie in de openingsfase – veroorzaakt door een zware crash in Raidillon – kwam de regen in de eerste ronde na de herstart voor het eerst met bakken uit de hemel en kon vrijwel het hele veld de pits induiken voor een setje regenbanden.

Zoals altijd op het befaamde circuit in de Belgische Ardennen bleven de weersomstandigheden gedurende de race uiterst wisselvallig. Het team van WRT leek in de slotfase de race naar zich toe te trekken door op exact het juiste moment te wisselen naar de regenbanden, totdat de grip op de baan dermate ver te zoeken was dat de safety car de baan op werd gestuurd. Het bleek de redding voor het team van Iron Lynx, dat vervolgens negen minuten voor het einde door een waanzinnige inhaalactie van Alessandro Pier Guidi de zege naar zich toe wist te trekken. Op het spekgladde asfalt ging de Italiaan buitenom voorbij aan de Audi van Dries Vanthoor, om daarmee Ferrari voor het eerst in 17 jaar weer eens de overwinning te bezorgen in de 24 uur van Spa.

Vanthoor moest in de Audi genoegen nemen met de tweede plek voor de Aston Martin van Garage 59. Robin Frijns was op de vierde plek de beste Nederlander.

