GT-team Button met McLaren in Brawn-kleuren

Het Jenson Team Rocket RJN zet een McLaren 720S GT3 in de vijf Endurance-races van de GT World Challenge Europe, de nieuwe naam van de Blancpain GT Series. Het team heeft nog geen namen aangekondigd, maar liet al wel beelden van de livery van de McLaren zien. Die vertoont opvallend veel gelijkenissen met de Brawn GP 001, waarmee Button in 2009 de wereldtitel behaalde in de Formule 1.

Button zelf reed dan weer zeven seizoen met een McLaren in de Formule 1. "Het is leuk om te bevestigen dat Jenson Team Rocket RJN dit jaar met een McLaren zal racen met de 720S GT3. We gaan het seizoen met veel vertrouwen in, met een team dat enorm veel ervaring heeft en met een wagen die al heeft bewezen races te kunnen winnen."

De opvallende naar Rocket RJN wijst ook naar het verleden. De naam komt van het Rocket Motorsport karting team dat werd gerund door John button, de betreurde vader van Jenson. Naast Button zelf reden ook namen als Lewis Hamilton, Will Stevens, Oliver Rowland en James Calado voor het team.