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GTWCE Endurance CrowdStrike 24 Hours of Spa

Nieuwe startopstelling voor de 24 uur van Spa 2026 na straffen

Een grote reeks gridstraffen zorgt voor een nieuwe startopstelling bij de 24 uur van Spa 2026 - In totaal tien auto's bestraft, vier starten vanuit de pitstraat

Heiko Stritzke
Heiko Stritzke
Gepubliceerd:
Gridstraffen zonder einde: Nieuwe startopstelling voor de 24h Spa 2026

Die Startaufstellung zu den 24 Stunden von Spa 2026 wurde noch einmal tüchtig durcheinandergewürfelt

Foto: SRO organisatie

Het regent straffen zonder einde: na de Superpole werd een hele reeks gridstraffen opgelegd, bovendien werden van de als derde geplaatste AF-Corse-Ferrari #50 (Wadoux/Leclerc/Gelael) alle ronden geschrapt, omdat het dataregistratieapparaat niet was aangesloten en er geen data konden worden geregistreerd.

Hetzelfde geldt voor de Attempto-Audi #66, omdat de auto op de punten bodemvrijheid en vleugel niet aan de BoP voldeed. De poleposition in de Silver-Cup gaat daarmee naar de GetSpeed-Mercedes #6 (Bartone/Panis/Gazeau/Basz).

Dezelfde overtreding begingen de beide Aston Martin, die in het Superpole-1-segment zijn uitgeschakeld. Zij hadden ongeveer 15 millibar te veel turbodruk.

Ook na de kwalificatie waren er nog straffen: de CSA-McLaren #111 (Pla/Rougier/Gachet/Kell) reed niet volgens de correcte BoP, bij de Lionspeed-Porsche #89 (Fontana/Mardini/Jefferies/Kolb) was net als bij de Ferrari #50 de dataregistratie niet aangesloten.

Vier auto's zullen na motorwissels vanuit de pitstraat starten: Lionspeed-Porsche #80 (Feller/Preining/Buus), Pure-Rxcing-Porsche #9 (Nessow/Trulli/Malichin/Hofer), Tsunami-Porsche #79 (Zelger/Babini/Hamaguchi/Menzel) en GetSpeed-Mercedes #12 (Rindone/Waberski/Kalender/Grenier).

De Blackthorn-Aston-Martin #56 (Adam/Leroux/Petrobelli/Hanafin) moet in de race een stop-and-go-straf van 150 seconden uitzitten, omdat hij na de kwalificatie de motor liet vervangen.

Verdere gridstraffen voor diverse overtredingen betreffen de Car-Collection-Porsche #8 (Rosi/Krahn/Schiro/Sturm; +15 plaatsen) evenals de 2Seas-Mercedes #33 (Hart/Noble/Walker/Williamson), de High-Class-Porsche #86 (Li/Fjordbach/Yuan/Ye) en de Tempesta-Porsche #93 (Cheever/Hui/Froggatt/Jansen).

Nieuwe startopstelling na alle straffen

1. AF-Corse-Ferrari #51 (Rovera/Mosca/Nielsen)

2. Garage-59-McLaren #58 (Fleming/Prette/Goethe)

3. Verstappen-Mercedes #3 (Juncadella/Lulham/Gounon)

4. Selected-Car-Ferrari #71 (Laursen/Ebdrup/Birch/Schandorff)

5. Kessel-Ferrari #74 (Blattner/Tuck/Jaubert/Marschall)

6. GetSpeed-Mercedes #48 (Auer/Stolz/Engel)

7. Garage-59-McLaren #59 (Loake/MacDonald/Kirchhöfer)

8. Attempto-Audi #99 (Pereira/Frassineti/Aka)

9. GetSpeed-Mercedes #6 (Bartone/Panis/Gazeau/Basz)

10. HRT-Ford #64 (Maini/Scherer/Drouet)

11. Rinaldi-Ferrari #45 (Duran/Medler/Balzan/Perel)

12. RJN-McLaren #23 (Brichacek/Fitz-Simon/Lynn/B. Dörr)

13. Optimum-McLaren #5 (Owega/D. Rappange/Oliveira/Porter)

14. Boutsen-VDS-Porsche #2 (Schuring/Boccolacci/Picariello)

15. WRT-BMW #32 (van der Linde/Pepper/Weerts)

16. Schumacher-CLRT-Porsche #22 (Güven/Campbell/Makowiecki)

17. Grasser-Lamborghini #63 (Perera/Paul/Bortolotti)

18. Rowe-BMW #98 (Farfus/Dennis/Marciello)

19. Greystone-McLaren #44 (Meakin/Kelly/Pintos/Rattican)

20. WRT-BMW #46 (Rossi/Harper/Hesse)

21. Optimum-McLaren #4 (Smalley/Tomlinson/H. George/Del Sarte)

22. Motopark-Mercedes #20 (Revesz/Mansell/Mettler/Andrade)

23. Boutsen-VDS-Porsche #10 (Magnus/Knutsson/Ghiretti)

24. Rowe-BMW #998 (de Wilde/Tramnitz/Klingmann)

25. Sainteloc-Audi #25 (Perez Companc/Cheli/Klymenko/Legeret)

26. AF-Corse-Ferrari #52 (Braschi/Machiels/Zagazeta/Stadsbader)

27. Rutronik-Porsche #96 (Engstler/Mapelli/Niederhauser)

28. AF-Corse-Ferrari #50 (Wadoux/Leclerc/Gelael)

29. Comtoyou-Aston-Martin #7 (Drudi/Sorensen/Thiim)

30. Walkenhorst-Aston-Martin #34 (Day/Krognes/Chaves)

31. Attempto-Audi #66 (Kastelic/Levi/Øgaard/Mazzola)

32. Winward-Mercedes #87 (Dienst/Piana/Salikhov/Arrow)

33. Comtoyou-Aston-Martin #21 (Baud/Dorison/Pauwels/Söderström)

34. Dinamic-GT #54 (Cabirou/Sathienthirakul/Simonazzi/Whiteside)

35. Walkenhorst-Aston-Martin #35 (Ischer/Simon/Villagomez/Robin)

36. CSA-Racing #555 (Moulin/Sanjay/Andriolo/Lecertua)

37. Steller-Motorsport #24 (Pedersen/Ried/Doquin/Lind)

38. WRT-BMW #30 (Montenegro/Cordeel/Detry/Lismont)

39. Paradine-Competition #992 (Rowledge/Rappange/Hahn/Aguilera)

40. 2Seas-Mercedes #222 (Barr/Dawson/Patterson/Jewiss)

41. Oman-Racing-Aston-Martin #42 (Williams/Al Harthy/Ebrahim/Sagrera)

42. Herberth-Porsche #91 (Bohn/Renauer/van Eijndhoven/Jaminet)

43. Tresor-Attempto-Audi #88 (Balcaen/Castelein/Castelein/Palette)

44. AF-Corse-Ferrari #70 (Schreiner/Kolovos/Di Amato/Sette Camara)

45. Grupo-Prom-Racing #177 (Hernandez Ortega/Tribaudini/Caresani/Christodoulou)

46. Haas-RT #28 (Toledo/Dempsey/Vaxiviere/Molina)

47. GetSpeed-Mercedes #999 (Charlaix/Boisson/Klein/Paque)

48. High-Class-Porsche #86 (Li/Fjordbach/Yuan/Ye)

49. JMR-Motorsport #0 (Ibrahim/Ibrahim/Love/Green)

50. Tempesta-Racing #93 (Cheever/Hui/Froggatt/Jansen)

51. Mühlner-Motorsport #123 (Müller/Hall/Fumal/Latorre)

52. GetSpeed-Mercedes #17 (Martin/Götz/Schiller)

53. Lionspeed-Porsche #89 (Fontana/Mardini/Jefferies/Kolb)

54. Paradine-Competition #991 (Fourie/Leung/Pittard/Kellett)

55. Rutronik-Porsche #97 (Rump/Au/Gatting/Müller)

56. JMW-Motorsport #60 (Kiefer/Ineichen/Heinemann/Chovet)

57. Comtoyou-Aston-Martin #700 (Knauf/Servais/Bovy/Baert)

58. Comtoyou-Aston-Martin #11 (Tomasoni/Muss/Marcelli/Jelmini)

59. Razoon-Racing #914 (McDermott/Beecroft/Bennett/Fullwood)

60. Blackthorn-Aston-Martin #56 (Adam/Leroux/Petrobelli/Hanafin)*

61. Eastalent-Racing #84 (Reicher/Winkelhock/Haase)

62. 2Seas-Mercedes #33 (Hart/Noble/Walker/Williamson)

63. CSA-McLaren #111 (Pla/Rougier/Gachet/Kell)

64. HRT-Ford #65 (Wiebelhaus/Reis/Oosten/Coseteng)

65. Car-Collection-Porsche #8 (Rosi/Krahn/Schiro/Sturm)

*Straf 150 seconden stop-and-go in de eerste ronden

Starters vanuit de pitstraat:

1. Lionspeed-Porsche #80 (Feller/Preining/Buus)

2. Pure-Rxcing-Porsche #9 (Nessow/Trulli/Malichin/Hofer)

3. Tsunami-Porsche #79 (Zelger/Babini/Hamaguchi/Menzel)

4. GetSpeed-Mercedes #12 (Rindone/Waberski/Kalender/Grenier)

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