Nieuwe startopstelling voor de 24 uur van Spa 2026 na straffen
Een grote reeks gridstraffen zorgt voor een nieuwe startopstelling bij de 24 uur van Spa 2026 - In totaal tien auto's bestraft, vier starten vanuit de pitstraat
Die Startaufstellung zu den 24 Stunden von Spa 2026 wurde noch einmal tüchtig durcheinandergewürfelt
Foto: SRO organisatie
Het regent straffen zonder einde: na de Superpole werd een hele reeks gridstraffen opgelegd, bovendien werden van de als derde geplaatste AF-Corse-Ferrari #50 (Wadoux/Leclerc/Gelael) alle ronden geschrapt, omdat het dataregistratieapparaat niet was aangesloten en er geen data konden worden geregistreerd.
Hetzelfde geldt voor de Attempto-Audi #66, omdat de auto op de punten bodemvrijheid en vleugel niet aan de BoP voldeed. De poleposition in de Silver-Cup gaat daarmee naar de GetSpeed-Mercedes #6 (Bartone/Panis/Gazeau/Basz).
Dezelfde overtreding begingen de beide Aston Martin, die in het Superpole-1-segment zijn uitgeschakeld. Zij hadden ongeveer 15 millibar te veel turbodruk.
Ook na de kwalificatie waren er nog straffen: de CSA-McLaren #111 (Pla/Rougier/Gachet/Kell) reed niet volgens de correcte BoP, bij de Lionspeed-Porsche #89 (Fontana/Mardini/Jefferies/Kolb) was net als bij de Ferrari #50 de dataregistratie niet aangesloten.
Vier auto's zullen na motorwissels vanuit de pitstraat starten: Lionspeed-Porsche #80 (Feller/Preining/Buus), Pure-Rxcing-Porsche #9 (Nessow/Trulli/Malichin/Hofer), Tsunami-Porsche #79 (Zelger/Babini/Hamaguchi/Menzel) en GetSpeed-Mercedes #12 (Rindone/Waberski/Kalender/Grenier).
De Blackthorn-Aston-Martin #56 (Adam/Leroux/Petrobelli/Hanafin) moet in de race een stop-and-go-straf van 150 seconden uitzitten, omdat hij na de kwalificatie de motor liet vervangen.
Verdere gridstraffen voor diverse overtredingen betreffen de Car-Collection-Porsche #8 (Rosi/Krahn/Schiro/Sturm; +15 plaatsen) evenals de 2Seas-Mercedes #33 (Hart/Noble/Walker/Williamson), de High-Class-Porsche #86 (Li/Fjordbach/Yuan/Ye) en de Tempesta-Porsche #93 (Cheever/Hui/Froggatt/Jansen).
Nieuwe startopstelling na alle straffen
1. AF-Corse-Ferrari #51 (Rovera/Mosca/Nielsen)
2. Garage-59-McLaren #58 (Fleming/Prette/Goethe)
3. Verstappen-Mercedes #3 (Juncadella/Lulham/Gounon)
4. Selected-Car-Ferrari #71 (Laursen/Ebdrup/Birch/Schandorff)
5. Kessel-Ferrari #74 (Blattner/Tuck/Jaubert/Marschall)
6. GetSpeed-Mercedes #48 (Auer/Stolz/Engel)
7. Garage-59-McLaren #59 (Loake/MacDonald/Kirchhöfer)
8. Attempto-Audi #99 (Pereira/Frassineti/Aka)
9. GetSpeed-Mercedes #6 (Bartone/Panis/Gazeau/Basz)
10. HRT-Ford #64 (Maini/Scherer/Drouet)
11. Rinaldi-Ferrari #45 (Duran/Medler/Balzan/Perel)
12. RJN-McLaren #23 (Brichacek/Fitz-Simon/Lynn/B. Dörr)
13. Optimum-McLaren #5 (Owega/D. Rappange/Oliveira/Porter)
14. Boutsen-VDS-Porsche #2 (Schuring/Boccolacci/Picariello)
15. WRT-BMW #32 (van der Linde/Pepper/Weerts)
16. Schumacher-CLRT-Porsche #22 (Güven/Campbell/Makowiecki)
17. Grasser-Lamborghini #63 (Perera/Paul/Bortolotti)
18. Rowe-BMW #98 (Farfus/Dennis/Marciello)
19. Greystone-McLaren #44 (Meakin/Kelly/Pintos/Rattican)
20. WRT-BMW #46 (Rossi/Harper/Hesse)
21. Optimum-McLaren #4 (Smalley/Tomlinson/H. George/Del Sarte)
22. Motopark-Mercedes #20 (Revesz/Mansell/Mettler/Andrade)
23. Boutsen-VDS-Porsche #10 (Magnus/Knutsson/Ghiretti)
24. Rowe-BMW #998 (de Wilde/Tramnitz/Klingmann)
25. Sainteloc-Audi #25 (Perez Companc/Cheli/Klymenko/Legeret)
26. AF-Corse-Ferrari #52 (Braschi/Machiels/Zagazeta/Stadsbader)
27. Rutronik-Porsche #96 (Engstler/Mapelli/Niederhauser)
28. AF-Corse-Ferrari #50 (Wadoux/Leclerc/Gelael)
29. Comtoyou-Aston-Martin #7 (Drudi/Sorensen/Thiim)
30. Walkenhorst-Aston-Martin #34 (Day/Krognes/Chaves)
31. Attempto-Audi #66 (Kastelic/Levi/Øgaard/Mazzola)
32. Winward-Mercedes #87 (Dienst/Piana/Salikhov/Arrow)
33. Comtoyou-Aston-Martin #21 (Baud/Dorison/Pauwels/Söderström)
34. Dinamic-GT #54 (Cabirou/Sathienthirakul/Simonazzi/Whiteside)
35. Walkenhorst-Aston-Martin #35 (Ischer/Simon/Villagomez/Robin)
36. CSA-Racing #555 (Moulin/Sanjay/Andriolo/Lecertua)
37. Steller-Motorsport #24 (Pedersen/Ried/Doquin/Lind)
38. WRT-BMW #30 (Montenegro/Cordeel/Detry/Lismont)
39. Paradine-Competition #992 (Rowledge/Rappange/Hahn/Aguilera)
40. 2Seas-Mercedes #222 (Barr/Dawson/Patterson/Jewiss)
41. Oman-Racing-Aston-Martin #42 (Williams/Al Harthy/Ebrahim/Sagrera)
42. Herberth-Porsche #91 (Bohn/Renauer/van Eijndhoven/Jaminet)
43. Tresor-Attempto-Audi #88 (Balcaen/Castelein/Castelein/Palette)
44. AF-Corse-Ferrari #70 (Schreiner/Kolovos/Di Amato/Sette Camara)
45. Grupo-Prom-Racing #177 (Hernandez Ortega/Tribaudini/Caresani/Christodoulou)
46. Haas-RT #28 (Toledo/Dempsey/Vaxiviere/Molina)
47. GetSpeed-Mercedes #999 (Charlaix/Boisson/Klein/Paque)
48. High-Class-Porsche #86 (Li/Fjordbach/Yuan/Ye)
49. JMR-Motorsport #0 (Ibrahim/Ibrahim/Love/Green)
50. Tempesta-Racing #93 (Cheever/Hui/Froggatt/Jansen)
51. Mühlner-Motorsport #123 (Müller/Hall/Fumal/Latorre)
52. GetSpeed-Mercedes #17 (Martin/Götz/Schiller)
53. Lionspeed-Porsche #89 (Fontana/Mardini/Jefferies/Kolb)
54. Paradine-Competition #991 (Fourie/Leung/Pittard/Kellett)
55. Rutronik-Porsche #97 (Rump/Au/Gatting/Müller)
56. JMW-Motorsport #60 (Kiefer/Ineichen/Heinemann/Chovet)
57. Comtoyou-Aston-Martin #700 (Knauf/Servais/Bovy/Baert)
58. Comtoyou-Aston-Martin #11 (Tomasoni/Muss/Marcelli/Jelmini)
59. Razoon-Racing #914 (McDermott/Beecroft/Bennett/Fullwood)
60. Blackthorn-Aston-Martin #56 (Adam/Leroux/Petrobelli/Hanafin)*
61. Eastalent-Racing #84 (Reicher/Winkelhock/Haase)
62. 2Seas-Mercedes #33 (Hart/Noble/Walker/Williamson)
63. CSA-McLaren #111 (Pla/Rougier/Gachet/Kell)
64. HRT-Ford #65 (Wiebelhaus/Reis/Oosten/Coseteng)
65. Car-Collection-Porsche #8 (Rosi/Krahn/Schiro/Sturm)
*Straf 150 seconden stop-and-go in de eerste ronden
Starters vanuit de pitstraat:
1. Lionspeed-Porsche #80 (Feller/Preining/Buus)
2. Pure-Rxcing-Porsche #9 (Nessow/Trulli/Malichin/Hofer)
3. Tsunami-Porsche #79 (Zelger/Babini/Hamaguchi/Menzel)
4. GetSpeed-Mercedes #12 (Rindone/Waberski/Kalender/Grenier)
Deel of bewaar dit artikel
Net binnen
Nieuwe startopstelling voor de 24 uur van Spa 2026 na straffen
Monaghan op weg naar Cadillac, ontslag bij Red Bull nog niet formeel ingediend
Wolff: Mercedes behoudt F1-coureursduo voor 2027
Russell leidt Mercedes 1-2 in hete derde training GP Oostenrijk, Verstappen P6
Abonneer en krijg toegang tot Motorsport.com met je adblocker
Van Formule 1 tot MotoGP: we brengen het laatste nieuws, diepgaande analyses en exclusieve interviews rechtstreeks uit de paddock. Om ons vak zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, worden er op de website advertenties getoond. We merken op dat je een adblocker gebruikt en willen je vragen om deze uit te zetten. Daarnaast geven we je de mogelijkheid om abonnee te worden en voor een klein bedrag te genieten van een advertentievrije website.
Beste reacties