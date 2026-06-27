Nieuwe startopstelling voor de 24 uur van Spa 2026 na straffen

Het regent straffen zonder einde: na de Superpole werd een hele reeks gridstraffen opgelegd, bovendien werden van de als derde geplaatste AF-Corse-Ferrari #50 (Wadoux/Leclerc/Gelael) alle ronden geschrapt, omdat het dataregistratieapparaat niet was aangesloten en er geen data konden worden geregistreerd.

Hetzelfde geldt voor de Attempto-Audi #66, omdat de auto op de punten bodemvrijheid en vleugel niet aan de BoP voldeed. De poleposition in de Silver-Cup gaat daarmee naar de GetSpeed-Mercedes #6 (Bartone/Panis/Gazeau/Basz).

Dezelfde overtreding begingen de beide Aston Martin, die in het Superpole-1-segment zijn uitgeschakeld. Zij hadden ongeveer 15 millibar te veel turbodruk.

Ook na de kwalificatie waren er nog straffen: de CSA-McLaren #111 (Pla/Rougier/Gachet/Kell) reed niet volgens de correcte BoP, bij de Lionspeed-Porsche #89 (Fontana/Mardini/Jefferies/Kolb) was net als bij de Ferrari #50 de dataregistratie niet aangesloten.

Vier auto's zullen na motorwissels vanuit de pitstraat starten: Lionspeed-Porsche #80 (Feller/Preining/Buus), Pure-Rxcing-Porsche #9 (Nessow/Trulli/Malichin/Hofer), Tsunami-Porsche #79 (Zelger/Babini/Hamaguchi/Menzel) en GetSpeed-Mercedes #12 (Rindone/Waberski/Kalender/Grenier).

De Blackthorn-Aston-Martin #56 (Adam/Leroux/Petrobelli/Hanafin) moet in de race een stop-and-go-straf van 150 seconden uitzitten, omdat hij na de kwalificatie de motor liet vervangen.

Verdere gridstraffen voor diverse overtredingen betreffen de Car-Collection-Porsche #8 (Rosi/Krahn/Schiro/Sturm; +15 plaatsen) evenals de 2Seas-Mercedes #33 (Hart/Noble/Walker/Williamson), de High-Class-Porsche #86 (Li/Fjordbach/Yuan/Ye) en de Tempesta-Porsche #93 (Cheever/Hui/Froggatt/Jansen).

Nieuwe startopstelling na alle straffen

1. AF-Corse-Ferrari #51 (Rovera/Mosca/Nielsen)

2. Garage-59-McLaren #58 (Fleming/Prette/Goethe)

3. Verstappen-Mercedes #3 (Juncadella/Lulham/Gounon)

4. Selected-Car-Ferrari #71 (Laursen/Ebdrup/Birch/Schandorff)

5. Kessel-Ferrari #74 (Blattner/Tuck/Jaubert/Marschall)

6. GetSpeed-Mercedes #48 (Auer/Stolz/Engel)

7. Garage-59-McLaren #59 (Loake/MacDonald/Kirchhöfer)

8. Attempto-Audi #99 (Pereira/Frassineti/Aka)

9. GetSpeed-Mercedes #6 (Bartone/Panis/Gazeau/Basz)

10. HRT-Ford #64 (Maini/Scherer/Drouet)

11. Rinaldi-Ferrari #45 (Duran/Medler/Balzan/Perel)

12. RJN-McLaren #23 (Brichacek/Fitz-Simon/Lynn/B. Dörr)

13. Optimum-McLaren #5 (Owega/D. Rappange/Oliveira/Porter)

14. Boutsen-VDS-Porsche #2 (Schuring/Boccolacci/Picariello)

15. WRT-BMW #32 (van der Linde/Pepper/Weerts)

16. Schumacher-CLRT-Porsche #22 (Güven/Campbell/Makowiecki)

17. Grasser-Lamborghini #63 (Perera/Paul/Bortolotti)

18. Rowe-BMW #98 (Farfus/Dennis/Marciello)

19. Greystone-McLaren #44 (Meakin/Kelly/Pintos/Rattican)

20. WRT-BMW #46 (Rossi/Harper/Hesse)

21. Optimum-McLaren #4 (Smalley/Tomlinson/H. George/Del Sarte)

22. Motopark-Mercedes #20 (Revesz/Mansell/Mettler/Andrade)

23. Boutsen-VDS-Porsche #10 (Magnus/Knutsson/Ghiretti)

24. Rowe-BMW #998 (de Wilde/Tramnitz/Klingmann)

25. Sainteloc-Audi #25 (Perez Companc/Cheli/Klymenko/Legeret)

26. AF-Corse-Ferrari #52 (Braschi/Machiels/Zagazeta/Stadsbader)

27. Rutronik-Porsche #96 (Engstler/Mapelli/Niederhauser)

28. AF-Corse-Ferrari #50 (Wadoux/Leclerc/Gelael)

29. Comtoyou-Aston-Martin #7 (Drudi/Sorensen/Thiim)

30. Walkenhorst-Aston-Martin #34 (Day/Krognes/Chaves)

31. Attempto-Audi #66 (Kastelic/Levi/Øgaard/Mazzola)

32. Winward-Mercedes #87 (Dienst/Piana/Salikhov/Arrow)

33. Comtoyou-Aston-Martin #21 (Baud/Dorison/Pauwels/Söderström)

34. Dinamic-GT #54 (Cabirou/Sathienthirakul/Simonazzi/Whiteside)

35. Walkenhorst-Aston-Martin #35 (Ischer/Simon/Villagomez/Robin)

36. CSA-Racing #555 (Moulin/Sanjay/Andriolo/Lecertua)

37. Steller-Motorsport #24 (Pedersen/Ried/Doquin/Lind)

38. WRT-BMW #30 (Montenegro/Cordeel/Detry/Lismont)

39. Paradine-Competition #992 (Rowledge/Rappange/Hahn/Aguilera)

40. 2Seas-Mercedes #222 (Barr/Dawson/Patterson/Jewiss)

41. Oman-Racing-Aston-Martin #42 (Williams/Al Harthy/Ebrahim/Sagrera)

42. Herberth-Porsche #91 (Bohn/Renauer/van Eijndhoven/Jaminet)

43. Tresor-Attempto-Audi #88 (Balcaen/Castelein/Castelein/Palette)

44. AF-Corse-Ferrari #70 (Schreiner/Kolovos/Di Amato/Sette Camara)

45. Grupo-Prom-Racing #177 (Hernandez Ortega/Tribaudini/Caresani/Christodoulou)

46. Haas-RT #28 (Toledo/Dempsey/Vaxiviere/Molina)

47. GetSpeed-Mercedes #999 (Charlaix/Boisson/Klein/Paque)

48. High-Class-Porsche #86 (Li/Fjordbach/Yuan/Ye)

49. JMR-Motorsport #0 (Ibrahim/Ibrahim/Love/Green)

50. Tempesta-Racing #93 (Cheever/Hui/Froggatt/Jansen)

51. Mühlner-Motorsport #123 (Müller/Hall/Fumal/Latorre)

52. GetSpeed-Mercedes #17 (Martin/Götz/Schiller)

53. Lionspeed-Porsche #89 (Fontana/Mardini/Jefferies/Kolb)

54. Paradine-Competition #991 (Fourie/Leung/Pittard/Kellett)

55. Rutronik-Porsche #97 (Rump/Au/Gatting/Müller)

56. JMW-Motorsport #60 (Kiefer/Ineichen/Heinemann/Chovet)

57. Comtoyou-Aston-Martin #700 (Knauf/Servais/Bovy/Baert)

58. Comtoyou-Aston-Martin #11 (Tomasoni/Muss/Marcelli/Jelmini)

59. Razoon-Racing #914 (McDermott/Beecroft/Bennett/Fullwood)

60. Blackthorn-Aston-Martin #56 (Adam/Leroux/Petrobelli/Hanafin)*

61. Eastalent-Racing #84 (Reicher/Winkelhock/Haase)

62. 2Seas-Mercedes #33 (Hart/Noble/Walker/Williamson)

63. CSA-McLaren #111 (Pla/Rougier/Gachet/Kell)

64. HRT-Ford #65 (Wiebelhaus/Reis/Oosten/Coseteng)

65. Car-Collection-Porsche #8 (Rosi/Krahn/Schiro/Sturm)

*Straf 150 seconden stop-and-go in de eerste ronden

Starters vanuit de pitstraat:

1. Lionspeed-Porsche #80 (Feller/Preining/Buus)

2. Pure-Rxcing-Porsche #9 (Nessow/Trulli/Malichin/Hofer)

3. Tsunami-Porsche #79 (Zelger/Babini/Hamaguchi/Menzel)

4. GetSpeed-Mercedes #12 (Rindone/Waberski/Kalender/Grenier)