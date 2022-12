De 43-jarige Valentino Rossi gaat volgend jaar mee met Team WRT, dat wisselt van Audi naar BMW als leverancier. Net als afgelopen jaar rijdt Rossi in 2023 het hele seizoen van de GT World Challenge Europe, met uiteraard het startnummer 46. In zowel de endurance- als de sprintraces rijdt hij samen met Maxime Martin, die na vijf jaar Aston Martin terugkeert bij BMW. Augusto Farfus sluit bij de lange races aan bij het team. Martin won in 2016 de 24 uur van Spa-Francorchamps en Farfus won tweemaal de GTLM-klasse in de 24 uur van Daytona.

Naast de Europese races maakt Rossi op 4 en 5 februari ook zijn debuut in de 12 uur van Bathurst, op het Mount Panorama-circuit. Het is de eerste kans voor Team WRT om met BMW punten te scoren voor de Intercontinental GT Challenge. Dries Vanthoor won de race met WRT in 2018 en deelt zijn auto, de tweede bolide van WRT, in alle races met Charles Weerts. Sheldon van der Linde sluit in de endurance-ronden aan, ook in die van Bathurst.

Rossi’s eerste race met de BMW M4 is de 24 uur van Dubai volgende maand, die onderdeel is van de 24 Hour Series. Hij rijdt die wedstrijd samen met Martin, Sean Gelael, Tim Whale en een nog te bevestigen coureur. Ook hier rijdt Vanthoor in de zusterauto. “Het is een erg drukke en spannende tijd voor ons, terwijl we verdergaan in onze nieuwe samenwerking met BMW en ons voorbereiden op het seizoen van 2023”, zegt WRT-teambaas Vincent Vosse. “We zijn extreem blij om vast te houden aan zulke grote namen, en nieuwe namen te verwelkomen zoals de eerder genoemde coureurs. Onze eerste race in Dubai is al heel dichtbij, meteen gevolgd door ons debuut als BMW M Team WRT op Bathurst. We hebben vreselijk veel zin in dat wat er komen gaat en kunnen niet wachten om de baan op te gaan.”