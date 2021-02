Ferrari brengt Ilott onder bij Iron Lynx voor GT-programma

Ilott heeft een uitstekend 2020 achter de rug, waarin hij beslag legde op de tweede plaats in het Formule 2-kampioenschap. Ondanks drie zeges eindigde hij veertien punten achter kampioen Mick Schumacher, die net als de Brit onderdeel is van het opleidingsprogramma van Ferrari. Maar daar waar de Duitser met zijn titel promotie verdiende naar Haas F1 en de Formule 1, moest Ilott genoegen nemen met een rol als test- en reservecoureur van Ferrari’s F1-team. Daarnaast was er al sprake van dat hij een GT-programma af zou gaan werken voor het Italiaanse merk en dat is dus ook het geval. In dienst van Iron Lynx staat hij aan de start van de vijf wedstrijden in de GT World Challenge Endurance Cup, waaronder de 24 uur van Spa-Francorchamps.

Ilott neemt dit seizoen plaats in de Iron Lynx Ferrari 488 GT3 met startnummer 71, die hij deelt met voormalig Ferrari Driver Academy-lid Antonio Fuoco en fabrieksrijder Davide Rigon. Het team zet daarnaast nog een tweede wagen in bij dat kampioenschap: die wagen draagt startnummer 51 en wordt bestuurd door Come Ledogar en fabriekscoureurs Alessandro Pier Guidi en Nicklas Nielsen. De Endurance Cup van de GT World Challenge Europe gaat tussen 16 en 18 april van start met de eerste ronde op Monza.

Iron Lynx maakte tegelijkertijd ook de overige plannen voor het seizoen 2021 bekend. De renstal van mede-oprichter en teambaas Andrea Piccini gaat met twee auto’s een volwaardig programma draaien in de GTE Am-klasse van het World Endurance Championship, terwijl er voor de 24 uur van Le Mans een derde auto wordt ingeschreven. Het programma in de European Le Mans Series wordt uitgebreid tot drie auto’s, terwijl Iron Lynx zijn titel in de Michelin Le Mans Cup met één auto gaat verdedigen en nog vier bolides inzet in de Ferrari Challenge Europe.