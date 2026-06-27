24h Spa 2026: Ongeval in eerste ronde schakelt vijf auto's uit

Opnieuw moeten enkele coureurs leren dat proberen een 24-uursrace in de eerste ronde te winnen doorgaans niet met succes wordt bekroond. Bij de 24 uur van Spa 2026 (hier in de livestream!) eindigde de poging om met z’n tweeën naast elkaar door de dubbele linker Pouhon te rijden in een ongeluk dat drie auto’s uit de race heeft gerukt en twee andere uit de leidende ronde heeft gehaald.

De aanleiding was dat Jamie Day in de Walkenhorst-Aston-Martin #34 (Day/Krognes/Chaves) en Ariel Levi in de Attempto-Audi #66 (Kastelic/Levi/Ögaard/Mazzola) probeerden met z’n tweeën naast elkaar door de Double Gauche de Pouhon te rijden. Beide auto’s waren wegens BoP-overtredingen in de Superpole op de startgrid teruggezet. (Volledige startlijst 24h Spa 2026)

De Aston raakte in een slip, de Audi verloor de controle in de uitloopzone en knalde tegen de Aston aan. Voor Levi was de race met een harde klap meteen voorbij, Day sleepte de Aston naar de pits en bleef dankzij de onmiddellijk uitgeroepen Safety-Car-fase in de leidende ronde.

Daarmee was de scène echter nog niet voorbij. Christian Hahn remde af in de Paradine-BMW #992 (Rowledge/J. Rappange/Hahn/Aguilera). Achter hem reed Maxime Robin in de Walkenhorst-Aston-Martin #35 (Ischer/Simon/Villagomez/Robin), die eveneens vertraagde.

Daarachter werd Ahmad Al Harthy in de Century-BMW #42 (Williams/Al Harthy/Ebrahim/Sagrera) verrast door het remmen. Hij duwde Robin tegen Hahn, waarna beiden crashten.

Voor de Paradine-BMW, de Aston Martin #35 en de Attempto-Audi was de race ter plekke voorbij. Al Harthy bracht de Century-BMW terug naar de pits, waar de motorkap werd vervangen. Die kwam echter meteen weer los, waardoor hij een FCY veroorzaakte en opnieuw naar de pits moest komen. De reparatie duurde acht ronden.

De grootste pechvogel van de scène was Custodio Toledo, die met de AF-Corse-Ferrari #70 (Toledo/Dempsey/Vaxiviere/Molina) over brokstukken reed en daarbij leidingen aan de auto beschadigde. Hij spinde op zijn eigen vloeistof en sleepte de Ferrari 296 GT3 Evo naar de pits. De reparaties zijn nog aan de gang.

Ferrari na een uur vooraan

Na 25 minuten Safety-Car werd er herstart, waarna twee Full-Course-Yellows volgden - één voor de motorkap van de Century-BMW, een andere voor brokstukken na een lekke band op de Attempto-Audi #99 (Pereira/Frassineti/Aka) van Alex Aka, nadat hij met de Kessel-Ferrari #74 (Blattner/Tuck/Jaubert/Marschall) van Ben Tuck in de Bus-Stop-chicane in elkaars vaarwater was gekomen.

In een andere onnodige scène spinde Ben Green in de JMR-Corvette #0 (J. Ibrahim/A.B. Ibrahim/Love/Green) de Haas-RT-Audi #28 (Balcaen/M. Castelein/P. Castelein/Palette) van Steven Palette rond in La Source. Daarvoor kreeg hij een drive-throughstraf.

De leiding na een uur is in handen van de vanaf poleposition gestarte AF-Corse-Ferrari #51 (Rovera/Mosca/Nielsen), vóór de Garage-59-McLaren #58 (Fleming/Prette/Goethe) van Thomas Fleming en de Selected-Car-Ferrari #71 (Laursen/Ebdrup/Birch/Schandorff).

De race startte bij een hitte van 34 graden Celsius, de toren bij start/finish gaf zelfs waarden boven de 40 graden aan. Dit tastte het circuit zo aan dat er ’s nachts nog werkzaamheden aan het Circuit de Spa-Francorchamps werden uitgevoerd. Zondag wordt het wat koeler, maar daarvoor dreigen zware onweersbuien.