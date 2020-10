24 uur Spa: Vanthoor, Bamber en Tandy winnen voor Porsche

De strijd om de zege leek lang tussen de Audi's van Sainteloc en Attempto te gaan, maar met een weergaloze slotstint in de regen besliste Nick Tandy daar anders over. De #98 ROWE Porsche GT3, die als negentiende van start ging, werd door Tandy, Vanthoor en Bamber vakkundig naar het front gereden. Tandy nam het stuur in de laatste uren van Bamber over en rukte beetje bij beetje op van de vijfde naar de tweede plaats. Toen de Sainteloc terrein verloor door onder de Safety Car te pitten, kreeg Porsche de leiding in handen.

De slotfase werd ontregeld door hevige regenval en Safety Cars, maar toen het circuit eenmaal vrij was, bleek Tandy vlot de snelste man van het veld. In de laatste ronde werd het nog heel even spannend toen de leidende Porsche met mechanische problemen begon te kampen, maar Tandy had een ruime voorsprong verzameld en wist de wagen in een stuk naar de finish te brengen.

De #66 Attempto Audi van Frédéric Vervisch, Patric Niederhauser en Mattia Drudi moest genoegen nemen met de tweede plaats, gevolgd door de #54 Dinamic Porsche waarin Matteo Cairoli met een fenomenale inhaalbeweging - zij-aan-zij door Eau Rouge in de gietende regen - de derde plek afsnoepte van Alessandro Pier Guidi in de #51 AF Corse Ferrari. Cairoli pakte zo de plaatste podiumplaats, samen met Sven Müller en Christian Engelhart.

Porsche pakte ook de vierde plaats, want de Ferrari werd nog ingehaald door de auto van Patrick Pilet, Matt Campbell en Matthieu Jaminet. Pier Guidi, James Calado en Nicklas Nielsen moesten zo genoegen nemen met P5.

De Sainteloc Audi van Winkelhock, Boccolacci en Haase was zesde, gevolgd door de eerste Mercedes met Engel, Stolz en Abril. Renger van der Zande behaalde een verdienstelijke negende plaats met de Honda NSX die hij deelde met Dane Cameron en Mario Farnbacher. Met Maxime Soulet staat er nog een derde Belg in de top-tien, Soulet was samen met Jules Gounon en Jordan Pepper tiende in de K-Pax Bentley.

Gerelateerde video