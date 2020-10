24 uur van Spa: Marciello pakt pole voor Mercedes

Marciello zette in de AKKA ASP Mercedes-AMG GT3 een tijd van 2.32.166 neer tijdens de halfnatte Super Pole van vrijdagavond, waarmee hij zichzelf en teamgenoten Felipe Fraga en Timur Boguslavskiy de pole bezorgde.

Het circuit droogde in de sessie met de snelste 20 wagens op, maar de drie wagens na Marciello slaagden er niet in om de Mercedes nog van de pole te stoten. De Italiaan was twee tiende sneller dan de Belgische WRT Audi R8 LMS van Kelvin van der Linde, die in de slotminuten zijn tanden stukbeet op de tijd van Marciello met een 2.32.386.

De derde plaats op de grid was voor de Haupt Racing Team Mercedes van Maro Engel (2.32.522) gevolgd door Frédéric Vervisch (2.32.881) in de fabrieksgesteunde Audi van Attempto Racing. Christopher Haase zette de vijfde tijd neer in de Audi R8 LMS van het Franse Sainteloc. Thomas Preining was de snelste Porsche op de zesde plaats in de 911 GT3 van GPX Racing, de winnaars van vorig jaar.

Met de zevende plaats voor Alessandro Pier Guidi in de AF Corse Ferrari 488 GT3, was er nog een ander merk dat binnen de seconde van de poletijd kwam. De beste Lamborghini was de FFF Racing Huracan GT3 Evo van Andrea Caldarelli op plaats acht.

Het kroonjuweel van de GT World Challenge Europe Endurance Cup start zaterdag om 15.30u en is live en gratis te bekijken via Motorsport.tv.

