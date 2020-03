Video: Shakedown van de nieuwe Lamborghini Squadra Corse V12

De hypercar van Squadra Corse en Centro Stile Lamborghini wordt aangedreven door een 6,5 liter V12 die 830 pk opwekt.

In de korte bovenstaande teaser is de zien dat de hypercar in verschillende opzichten verschilt van de normale personenwagen. Zo heeft de hypercar een grote achtervleugel, een luchthapper op het dak en luchtinlaten op de motorkap. De wagen is opgetrokken uit een koolstofvezel monocoque en een aluminium frame.

De hypercar gaat de laatste rechte lijn in van de ontwikkeling en zou in principe deze zomer gelanceerd moeten worden.

Bekijk ook