Wie een beetje rondkijkt op Funda komt af en toe nog best wat leuks tegen: een villa in het Gooi met een garage vol droomauto’s of in dit geval een penthouse naast het circuit dat in september voor het eerst in 36 jaar weer een Grand Prix mag organiseren. Voor iets minder dan €1,1 miljoen mag jij jezelf de nieuwe eigenaar noemen van dit fraaie optrekje aan zee.

Penthouse Zandvoort Photo by: Funda

Naast het prachtige uitzicht over het circuit, de zee en Zandvoort zelf, krijg je er onder andere ook een royaal terras op de achtste etage, een ruime woonkamer, luxe uitgeruste keuken en een badkamer met whirlpool bij. Voor de echte petrolhead kan uiteraard ook een goede garage niet ontbreken. Voor de vraagprijs krijg je er in de kelder een parkeerruimte voor twee auto’s bij. Voor een meerprijs kun je er ook nog twee parkeerplekken bij kopen, je wilt naast je auto’s voor het dagelijkse woon-werkverkeer tenslotte ook wel wat leuke scheurijzers voor op het circuit zelf stallen natuurlijk.

Helaas is er ook nog slecht nieuws te melden: het aanschaffen van een verrekijker is wellicht geen overbodige luxe mocht je de actie op de baan tijdens de Grand Prix van Nederland echt goed willen volgen vanaf je terras. Verder is de fraaie Ferrari 488 GTB die nu al staat te pronken in de kelder niet bij de advertentie inbegrepen. De Italiaanse schone gaat helaas mee met de huidige eigenaar.

