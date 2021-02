Ken Block startte zijn carrière als rallyrijder, maar de Amerikaan is inmiddels vooral wereldberoemd van zijn legendarische Gymkhana-video’s. De loopbaan van Block werd – vrij letterlijk – gelanceerd in 2006, het jaar waarin de Amerikaan in de zogenaamde Rally of the 100 Acre Wood zijn allereerste zege boekte en tevens zijn tv-debuut maakte: voor het Discovery-programma Stunt Junkies wist Block namelijk een nieuw wereldrecord te vestigen door met een auto ruim 52 meter door de lucht te vliegen.

De auto waarmee Block historie schreef en zijn eerste zege boekte gaat vijftien jaar later onder de hamer. De Subaru WRX STi uit 2002 is namelijk aangeboden op de gloednieuwe veilingsite Wall Street Motorsport. Over het verleden van de Subaru is de verkoper maar meteen eerlijk: de bolide heeft een ruig verleden achter de rug en wordt daarom voor verkoop nog flink opgeknapt. Zo krijgt de WRX onder andere een nieuwe brandstoftank, wat gezien de ‘fuel tank has hole’-sticker op het dashboard geen overbodige luxe is.

Geen alledaagse sticker op het dashboard Photo by: Wall Street Motorsport

De bolide die voor Block alles heeft veranderd zal ongetwijfeld flink wat gaan opleveren, waarmee ook nog eens het goede doel wordt gesteund: Block zal de volledige veilingkosten voor de koper namelijk zelf op zich nemen en doneren aan de Make-A-Wish Foundation.