Door de Russische inval in Oekraïne begin 2022 werd Nikita Mazepin samen met titelsponsor Uralkali - dat in handen is van vader Dmitry Mazepin - door het Formule 1-team van Haas aan de kant gezet. Na een jaar niet te hebben geracet, maakte de Rus afgelopen weekend zijn terugkeer met een debuut in de sportwagens. De Asian Le Mans Series streek neer in Dubai en werkte twee wedstrijden af.

Mazepin werd bij 99 Racing teamgenoot van voormalig 24 uur van Le Mans-winnaar Neel Jani en de Portugees Goncalo Gomes. Na vier uur racen op zaterdag kwam het team als derde over de streep. Zij moesten hun meerdere erkennen in DKR Engineering (P2) en Algarve Pro Racing (P1). Het verschil op de streep na 118 rondjes naar de nummer twee was slechts 0.337 seconde. De tweede race verliep iets minder. In die wedstrijd kwam Mazepin samen met zijn ploegmaten als zesde over de finish. Dit betekent dat het drietal op de vijfde plek in het algemeen klassement naar de volgende races gaat.

Nicky Catsburg reed voor Walkenhorst Motorsport en eindigde de eerste race overall als vijftiende, maar eerste in de GT-klasse. Een dag later herhaalde de Nederlander dat kunstje samen met Thomas Merrill en Chandler Hull. Overall werd Catsburg zondag negentiende. De kampioen van elke klasse mag ook deelnemen aan de 24 uur van Le Mans. 18 en 19 februari gaat de Asian Le Mans Series met twee wedstrijden verder op het Yas Marina Circuit in Abu Dhabi.