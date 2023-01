Vorig jaar werd Nikita Mazepin vlak voor het nieuwe Formule 1-seizoen ontslagen bij het team van Haas, toen Rusland Oekraïne binnenviel. Sindsdien heeft Mazepin alleen gereden in een Russische rally. Daarnaast richtte hij een stichting op om atleten te helpen die uitgesloten worden van competities vanwege politieke redenen. Komende maand keert de Mazepin met een Oreca 07-LMP2 van 99 Racing in de Asian Le Mans Series terug in de autosport. Zijn teamgenoten worden Ben Barnicoat en Felix Porteiro.

De 21-voudig Grand Prix-deelnemer is blij om weer aan de slag te gaan. “Ik ben opgelucht om mijn terugkeer in de racerij te maken in de Asian Le Mans Series. Samen met mijn teamgenoten bij 99 Racing hoop ik op mooie ervaringen in de sport waar ik van houd.” De wagen van 99 Racing is een van de negen LMP2-bolides. Concurrenten worden onder meer United Autosports en Algarve Pro Racing. In totaal doen er verspreid over alle klassen 48 wagens mee.

Rustiger dan F1

Dan Hodder, sportief directeur van het team van Mazepin, verheugt zich ook op het kampioenschap. "We zijn blij om te bevestigen dat we meedoen aan de Asian Le Mans Series. Het is een mooi kampioenschap voor 99 Racing om te beginnen in het sportscarracen, dat momenteel een heropleving beleeft. Met 48 deelnemers is het opnieuw een zeer competitief veld. Ben [Barnicoat] eindigde eerder als tweede in de ALMS, hij wordt dus belangrijk voor ons om op tempo te komen als nieuw team. Voor Nikita is het natuurlijk een kans om iets nieuws te proberen op een professionele, maar rustigere omgeving dan waaraan hij gewend was in de Formule 1. We kunnen zijn wil en inzet om competitief te zijn al zien.”

Net zoals in de afgelopen jaren wordt de ALMS volledig in de Verenigde Arabische Emiraten verreden over twee opeenvolgende weekenden. Zowel het Dubai Autodrome als het Yas Marina Circuit organiseren twee races, op 11, 12, 18 en 19 februari.