Vowles stapt in bij Garage 59, dat met een McLaren 720S GT3 in actie komt tijdens de back-to-back weekends in Dubai en Abu Dhabi in februari. Garage 59 meldt dat het winterschema van de Asian Le Mans Series Vowles de perfecte gelegenheid biedt om deel te nemen, voordat hij zijn werkzaamheden weer oppakt bij het team van Mercedes. De eerste pre-season test van het F1-seizoen 2022 staat gepland voor 23 tot en met 25 februari op het Circuit de Barcelona-Catalunya, slechts vier dagen na de Aziatische LMS-finale op het Yas Marina Circuit.

Vowles zal samen met Manuel Maldonado, de LMP3-kampioen van vorig jaar en neef van oud-Formule 1-coureur Pastor Maldonado, en de Deen Nicolai Kjærgaard in een van de twee nieuwe McLarens van Garage 59 rijden. Het Britse team keert dit jaar terug naar McLaren nadat het de afgelopen drie seizoenen met de Aston Martin Vantage in diverse GT3-kampioenschappen had gereden en in 2020 de Pro-Am-klasse van de Blancpain GT Endurance Cup had gewonnen met onder meer Chris Goodwin en Alexander West. De andere auto met nummer #88 wordt bestuurd door Marvin Kirchhöfer, die het team in 2020 aan de overwinning hielp in de 1000 km van Paul Ricard, Alexander West en Frank Bird.

"Ik ben erg blij met de rijdersbezetting voor de Asian Le Mans", zegt Garage 59-teambaas Andrew Kirkaldy. "We kijken er allemaal naar uit om met de McLaren 720S te gaan rijden en naar het boeken van onze eerste overwinning van het seizoen. Het werkt ongetwijfeld ook mee dat we een van de beste strategen uit de Formule 1 in het team hebben."

Vowles' loopbaan in de Formule 1

Vowles startte zijn loopbaan in de F1 bij BAR, voordat het team overging in het Honda-fabrieksteam. De Brit bleef na de overname door Ross Brawn in 2009 bij de formatie werkzaam en hielp het tot Brawn GP omgedoopte team aan een dubbele titel. Hij speelde ook een belangrijke rol in het succes van Mercedes in het hybride tijdperk. De Duitsers wonnen in 2021 hun achtste constructeurstitel op rij, maar verloor het rijderskampioenschap nipt aan Red Bull Racing-coureur Max Verstappen.

De Asian Le Mans Series wordt in 2022 live uitgezonden op Motorsport.tv.