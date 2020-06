W Series-kampioen Chadwick vindt alternatief programma

Chadwick doet dat met het Prema Powerteam, de Italiaanse formatie die vorig jaar Fredrik Vesti aan de titel hielp in FREC. Ze krijgt dit seizoen de beschikking over het Tatuus-chassis en de Alfa Romeo-krachtbron, dezelfde ingrediënten waar Chadwick afgelopen seizoen kampioen werd in de W Series. Afgelopen week kwam de ontwikkelingsrijder van Williams F1 al in actie tijdens een tweedaagse test op Mugello.

De andere coureurs bij Prema zijn Gianluca Petecof, Oliver Rasmussen en Arthur Leclerc, de jongere broer van Ferrari F1-rijder Charles. Chadwick is de vervanger van het Tsjechische talent Roman Stanek. Die coureur werd aanvankelijk voor dit seizoen aangekondigd bij Prema, maar hij kwam tijdens de Mugello-test niet in actie.

“Ik ben dolblij dat ik samen mag werken met Prema Powerteam”, aldus Chadwick. “Met een geweldige kalender, een zeer competitieve grid en de steun van Prema kan ik niet wachten om in augustus aan het seizoen te beginnen. Ik ben Rodin Cars en David Dicker erg dankbaar voor deze kans en hun steun in deze nieuwe stap van mijn carrière.”

Chadwick zocht en vond een alternatief wedstrijdprogramma nadat recent bekend werd dat de W Series dit seizoen niet doorgaat. De eerste wedstrijd van het FREC staat gepland in het weekend van 1-2 augustus. Dan wordt er op het circuit van Misano gereden.