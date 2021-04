Na een succesvolle overstap vanuit de karts naar de single-seaters zet Thomas ten Brinke dit jaar een volgende stap in zijn autosportcarrière. De zoon van rallyrijder Bernhard ten Brinke gaat voor het Franse team van ART deelnemen aan het Formula Regional European Championship by Alpine, het voormalige Formule Renault dat dit jaar regelmatig in het voorprogramma van de Formule 1 rijdt. Afgelopen weekend stond op het circuit van Imola het eerste raceweekend op het programma, maar Ten Brinke was er de grote afwezige. Het TeamNL-talent was namelijk positief getest op het coronavirus.

In gesprek met Motorsport.com Nederland laat Ten Brinke weten dat hij op een kleine verkoudheid na gelukkig geen verdere klachten heeft, maar de kater na het missen van het openingsweekend is vanzelfsprekend enorm: “Ik had er natuurlijk hard voor getraind. Ik zat vijf dagen per week in de sportschool en ik heb veel gesimd om het circuit van Imola te leren kennen. Het was natuurlijk mijn debuut, dus het was nogal een belangrijk raceweekend. Natuurlijk is dit dan heel jammer.”

Telefoontje op vrijdagochtend

Ten Brinke lag vrijdagochtend nog te slapen toen hij om zes uur ’s ochtends wakker werd gebeld met het slechte nieuws: “Ik had donderdag nog een test gedaan bij aankomst en toen werd ik vrijdagochtend gebeld dat ik positief was. Toen moest ik vier dagen in het hotel blijven en uiteindelijk ben ik na flink wat belletjes met een speciaal vliegtuig en hier ook nog met een ambulance terug naar huis gebracht. Gelukkig ben ik nu thuis en kan ik hier de quarantaine uitzitten en laat ik me elke dag testen, maar dit is echt heel zuur natuurlijk.”

Op de vraag wat er door het hoofd schoot van Ten Brinke na het belletje op vrijdagochtend is een kort drie-letterig scheldwoord de niet al te verrassende reactie: “Je kunt weinig doen, dus je moet gewoon proberen om zo kalm mogelijk te blijven. Ik kan er toch niks aan doen, het is gewoon domme pech”, aldus de ART-coureur, die vermoedt dat hij het virus heeft opgelopen tijdens de reis naar Italië: ‘Ik heb geen idee waar ik het heb opgelopen. Mijn vader was eerder wel al positief getest, maar die heb ik al weken niet gezien. Anderhalve week voordat ik naar Italië ben vertrokken ben ik namelijk uit huis gegaan en ben ik bij mijn oom gebleven die alleen woont. Daar ben ik gebleven en ik heb daarnaast hooguit een paar klasgenoten gezien. Misschien dat het op het vliegveld gebeurd is, dat is eigenlijk de enige mogelijkheid want ik heb me elke dag laten testen. Ik heb vooraf vier tests gedaan en alleen die laatste was positief, dus dan zou het op het vliegveld moeten zijn gebeurd.”

Dubbel gevoel

Ten Brinke heeft het weekend uiteindelijk dus verplicht door moeten brengen in zijn hotelkamer, waar hij alle actie op de baan wel heeft kunnen volgen. “Ik heb alle races gekeken en vooral mijn teamgenoten van ART gevolgd om te kijken wie er snel was. Het was natuurlijk heel zuur om naar te kijken, vooral als je weet dat je een aantal jongens die het goed deden zelf ook bij kunt houden. Ik had dus zeker mee kunnen en dat is zuur, maar het is niet anders.”

Ten Brinke zag zijn teamgenoot Grégoire Saucy uiteindelijk de tweede race winnen en daarmee ook de klassementsleiding grijpen, wat de Nederlander een dubbel gevoel gaf: “Aan de ene kant is dat extra zuur als je alleen naar het afgelopen weekend kijkt want jij kunt alleen maar toekijken, maar het biedt aan de andere kant wel hoop omdat je weet dat je team snel is. Je ziet gewoon dat er veel potentie is, dus dat is wel fijn voor de volgende races. Aan de auto ligt het in ieder geval niet.”

Uitgesteld debuut in Barcelona

Ten Brinke zal nu moeten wachten tot het volgende raceweekend in mei, wanneer er in het voorprogramma van de Spaanse Grand Prix gereden wordt op het circuit van Barcelona. De Nederlander heeft goede herinneringen aan het Catalaanse circuit, aangezien hij er vorig jaar nog zijn eerste zege pakte: “In de Formule 4 heb ik daar vorig jaar al gewonnen, dus het baantje ligt me wel. Ik heb er ook al twee keer getest. De snelheid is er daar zeker en ook de auto ligt er goed, dus ik heb er wel vertrouwen in dat we het daar goed kunnen doen. De samenwerking met het team gaat ook heel goed en ook aan de auto kon ik snel wennen, ik had er meteen de snelheid mee te pakken. Ik ben dus heel tevreden over de auto, het team en de mensen waarmee ik werk.”

Door het feit dat hij het eerste weekend heeft gemist kijkt Ten Brinke in het kampioenschap nu al tegen een achterstand van 35 punten aan, al is het geen ramp als hij dit jaar nog niet kan vechten voor de titel: ‘Dit jaar wil ik eigenlijk vooral nog ervaring op doen en leren, al kijken we met een schuin oog natuurlijk ook wel naar het kampioenschap. Een mooie plek in de eindstand is namelijk ook niet slecht. Ik hoop wel wat goede resultaten te halen, maar ik wil vooral laten zien dat ik zoveel mogelijk leer.”