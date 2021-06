De carrière van Thomas ten Brinke in de autosport duurde slechts een jaar. Na goede resultaten in de karts, met de wereldtitel van 2019 als absoluut hoogtepunt, debuteerde de uit Zeddam afkomstige coureur in 2020 in de Formule 4. In het Spaanse kampioenschap stapte hij pas in het derde weekend in, maar desondanks werd hij met een zege en acht andere podiumplaatsen derde in de titelstrijd. Voor 2021 volgde de stap naar de Formula Regional, waarin hij met ART Grand Prix debuteerde. Het raceweekend in Imola miste hij vanwege een coronabesmetting, daarna eindigde hij in vijf van de acht race in de top-tien.

Afgelopen weekend reed Ten Brinke op Circuit Zandvoort nog mee in de FRECA, maar daar voelde hij de bevestiging van het gevoel dat hij sinds begin dit jaar heeft tijdens het racen. Dat schreef de 16-jarige coureur in een verklaring op het Instagram-account van ART Grand Prix, waar hij aankondigde te stoppen met racen. “De afgelopen jaren ben ik zeer toegewijd geweest aan racen. Ik kartte vijf jaar lang, werd wereldkampioen en maakte eindelijk de overstap naar de autosport. Ik genoot van mijn eerste races in de F4, maar ook van het racen en de competitie. Kort daarna promoveerde ik naar de Formula Regional”, benoemt Ten Brinke het kantelpunt van zijn gevoel.

“Tijdens weekenden in de FRECA begon ik druk te voelen die ik eerder niet kende. Hoe graag ik ook wilde strijden, ik had mentaal moeite om te presteren. Met de coaching van Giedo van der Garde en Koen de Meester probeerde ik het tij te keren, maar afgelopen weekend werd in Zandvoort duidelijk dat ik voelde dat ik vast zit. Ik genoot niet meer en dat zorgde voor een ongemakkelijk gevoel. Ik weet dat rijden in raceauto’s voor velen een droom is - en die gedachte maakte dit besluit nog lastiger - maar ik moet eerlijk blijven tegen mezelf en toegeven dat racen mij niet laat genieten van het leven zoals ik dat wil. Met pijn in het hart schrijf ik daarom dat ik met onmiddellijke ingang stop met racen.”

ART Grand Prix moet door het plotselinge vertrek van Ten Brinke op zoek naar een nieuwe teamgenoot voor Grégoire Saucy en Gabriele Minì. De renstal schaart zich volledig achter de keuze die de Nederlander heeft gemaakt. Zelf is hij ervan overtuigd dat hij daar goed aan doet: “Ik weet niet wat de toekomst brengt, maar ik weet dat ik de juiste keuze maak.”