MP Motorsport slaat FRECA op Mugello over na overlijden Van 't Hoff

Zaterdagochtend vond race 2 van FRECA op het circuit van Spa-Francorchamps, als voorprogramma van de 24 uur van Spa, plaats. In tegenstelling tot de vrijdag begon de dag druilerig en regende het af en aan in de Ardennen. De race was al een tijdje bezig toen het hele veld achter de safety car moest aansluiten na een incident. Het leek met het wegtikken van de tijd niet meer tot een herstart te komen, maar de wedstrijdleiding besloot de race voor een sprint van één ronde te hervatten op het circuit waar het steeds harder begon te regenen. De nummer twee gleed bij de herstart van de baan op de exit van Raidillon en knalde tegen de muur aan de binnenkant, maar gleed wonder boven wonder links op de baan door en kwam niet terug naar het midden.

Daarmee leek een megacrash voorkomen in het veld van ruim dertig deelnemers, maar het ging enkele seconden later alsnog fout. Van 't Hoff was gecrasht en werd vervolgens vol in de zijkant geraakt door Adam Fitzgerald. Medische hulp van de artsen, die snel ter plekke waren, mocht toen niet meer baten voor de MP Motorsport-coureur. Voorafgaand aan de 24 uur van Spa werd een minuut stilte in acht genomen, net als bij de Formule 1 op de Red Bull Ring.

MP Motorsport heeft nu in een verklaring, ondertekend door teammanager Sander Dorsman, laten weten dat het team niet afreist naar Mugello. Dit weekend komt FRECA namelijk in actie als voorprogramma van het Italiaanse GT-kampioenschap, maar voor MP Motorsport komt dat weekend nog te vroeg na het drama van afgelopen weekend. "Afgelopen zaterdag verloren we een geweldige coureur, maar bovenal een charismatische jonge man die zoveel mensen om zich heen wist te motiveren en inspireren", valt in de verklaring te lezen.

"We blijven voor Dilano racen, zoals hij dat gewild had. Maar voordat we dat doen, kiezen we ervoor om de komende dagen en tijdens zijn uitvaartdienst bij Dilano, zijn familie en vrienden te zijn. Vanwege dit en alle emoties en vragen die we hebben, vinden we dat het FRECA-evenement op Mugello deze week te vroeg komt en als team hebben we besloten om niet deel te nemen aan dit evenement. Onze gedachten gaan ook uit naar Adam Fitzgerald. We wensen hem, zijn familie en het RPM-team alle kracht toe tijdens zijn herstelproces. Dilano: bedankt dat je jezelf was. We zullen je allemaal ontzettend missen, maar we zullen je altijd blijven herinneren."