Dit jaar maakte Kas Haverkort namens MP Motorsport zijn debuut in het Formula Regional European Championship by Alpine (FRECA). Het Nederlandse talent, dat al op 3-jarige leeftijd begon met karten, eindigde met 35 punten op de zestiende plaats in het kampioenschap. Eind oktober sloot hij het seizoen af met een fraaie vierde plek op Monza. “In mijn eerste FRECA-seizoen draaide het vooral om leren”, aldus Haverkort, die in 2020 zijn eerste jaar in de formulewagens opluisterde met een dominante titel in de Spaanse Formule 4.

“Een FRECA-auto verschilt enorm ten opzichte van een Formule 4-wagen. Het is veel complexer en natuurlijk ook veel sneller. Vooral de hoeveelheid grip is spectaculair. Ik hou echt van deze karakteristieken en sta zeker te popelen om er nog een jaar mee te racen”, vervolgt Haverkort. Hij is al bekend met Van Amersfoort Racing. “Ik heb al met ze getest in de Formule 4 en recent ook nog met het FRECA. De professionaliteit en staat van dienst van het team zijn indrukwekkend. Bovendien voel ik me heel thuis bij hen.”

Rob Niessink, de CEO van Van Amersfoort Racing, vult aan: “Het is prachtig om weer een Nederlander zich omhoog te zien werken. Wat nóg mooier is, is dat hij volgend seizoen voor ons team rijdt. Kas heeft duidelijk veel talent, zo heeft hij bewezen door direct in zijn eerste jaar na de karts F4-kampioen te worden. We waren ons al bewust van zijn kwaliteiten, die hij onlangs tijdens de post-season test op Mugello nogmaals heeft bevestigd. Het duurt nog wel even tot het eerste raceweekend in april, maar dat geeft Kas en het team waardevolle tijd voor een zo goed mogelijke voorbereiding.”

Het FRECA-seizoen 2022 bestaat uit tien weekenden, waarin telkens twee races worden afgewerkt. Komende jaargang begint in het weekeinde van 23 en 24 april op Monza. Zandvoort is in het weekend van 18 en 19 juni decor voor de vijfde ronde van het seizoen.