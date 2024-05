De Grand Prix van Macau en Formule 3-bolides zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De voorlaatste trede onder de Formule 1 was sinds 1983 vaste gast op het uitdagende Aziatische stratencircuit, totdat de coronapandemie er tussen 2020 en 2022 voor zorgde dat de Chinese Formule 4 het plekje overnam. Vorig jaar keerde de Formule 3 terug op het Guia Circuit, maar dat blijkt meteen ook de laatste keer te zijn geweest. De F3 moet met ingang van 2024 plaatsmaken voor de Formula Regional World Cup, zo heeft de FIA bekendgemaakt.

Het besluit om de Formule 3 te vervangen door de Formula Regional heeft vooral te maken met toegankelijkheid. Momenteel zijn er vijf Formula Regional-kampioenschappen - Americas, European, Japanese, Middle East en Oceania - waaraan in 2024 maar liefst 92 verschillende coureurs meedoen. Zo zijn er dus meer coureurs die kans maken op deelname aan de Macau Grand Prix dan als de huidige Formule 3 te gast zou zijn. De FIA grijpt hiermee terug naar het principe dat onder de oude Formule 3-regels gold. Destijds kwamen de beste coureurs uit de diverse regionale F3-kampioenschappen naar de stadstaat voor het prestigieuze evenement. Dat gaat vanaf 2024 dus opnieuw gebeuren, maar dan met de verschillende Formula Regional-kampioenschappen.

"De introductie van Formula Regional-auto's bij de FIA World Cup in Macau is een natuurlijk gevolg van de evolutie van het landschap qua junior single-seaters in de afgelopen jaren", verklaart François Sicard, directeur strategie en operatie single-seaters bij de FIA, de verandering. "Het is een logische stap. De F3-race van Macau heeft een legendarische reputatie opgebouwd als evenement waarin de beste junioren uit nationale klassen van over de hele wereld samenkomen op het uitdagendste stratencircuit ter wereld. De overstap naar Formula Regional-auto's doet deze spirit helemaal opleven en is een optimale langetermijnoplossing voor de door FIA erkende single-seatercompetitie in Macau."

De Grand Prix van Macau vindt dit jaar plaats tussen 14 en 17 november. De Formule Regional World Cup is niet de enige race die afgewerkt wordt. Ook de FIA GT World Cup wordt dan verreden, terwijl er ook weer toerwagens en superbikes over het Guia Circuit zullen scheuren.