Nederlands talent Dilano van 't Hoff (18) overleden na zware crash op Spa

Het Formula Regional European Championship by Alpine (FRECA) is dit weekend te gast op Spa-Francorchamps, waar het in het voorprogramma van de 24 uur van Spa racet. Vrijdag werd onder droge omstandigheden de eerste race van het weekend afgewerkt, waarin Rafael Camara als winnaar werd afgevlagd. De omstandigheden voor de tweede race waren echter totaal anders, want voor en tijdens het FRECA-treffen regende het flink in de Belgische Ardennen.

Het zorgde ervoor dat er veel spray werd opgeworpen bij de laatste herstart, die vlak voor het verstrijken van de racetijd plaatsvond. In de moeilijke omstandigheden ging het in Raidillon en op Kemmel Straight vreselijk mis. Eerst spinde Tim Tramnitz in Raidillon, terwijl hij op de tweede positie lag. De Duitser slaagde er ternauwernood in om zijn gehavende bolide niet midden op de baan te laten stranden en kwam zo met de schrik vrij. In de spray op Kemmel Straight ging het vervolgens helemaal mis. Dilano van 't Hoff ging van de baan en kwam na een spin dwars op het rechte stuk te staan, waar hij ongeveer ter hoogte van de cockpit in de flank werd gereden door Adam Fitzgerald. De bolide van de Nederlander brak daarbij in tweeën.

Een rode vlag volgde, die meteen het einde van de wedstrijd betekende. Vervolgens bleef het lang stil over de toestand van de coureurs die bij de crash betrokken waren. Totdat de organisatie van FRECA aan het begin van de middag naar buiten bracht dat Van 't Hoff de crash niet had overleefd. De coureur uit Dordrecht is slechts achttien jaar oud geworden. "Formula Regional European Championship by Alpine moet helaas het overlijden van MP Motorsport-coureur Dilano van 't Hoff aankondigen. Het incident gebeurde tijdens de tweede race op Spa-Francorchamps", zegt de organisatie in een korte verklaring. "We willen onze oprechte deelneming betuigen richting de familie, het team en vrienden."

Na een loopbaan in de karting maakte Van 't Hoff in 2021 de overstap naar de autosport. Met Xcel Motorsport debuteerde hij in het Formule 4-kampioenschap van de Verenigde Arabische Emiraten, waarin hij meteen tweede werd in het klassement. Zijn eerste campagne in de Spaanse Formule 4 sloot hij namens MP Motorsport als kampioen af. Hij boekte tien zeges in 21 races. In hetzelfde jaar debuteerde Van 't Hoff als coureur van MP in het Formula Regional European Championship by Alpine, om het team en de klasse in 2022 trouw te blijven. Het hoogtepunt van dat seizoen was een derde plek in de eerste race op Circuit de Barcelona-Catalunya. Ook dit jaar was Van 't Hoff met MP Motorsport actief in het FRECA, met puntenfinishes in Imola en Hongarije als beste resultaten.