Formula Regional-coureur gelanceerd bij zware crash op Monza

De Formula Regional European Championship by Alpine sloot het seizoen 2021 dit weekend af op Monza. Zondag stond de tweede en laatste race van het weekend op het programma en die race stond bol van de crashes. De race moest zelfs even onderbroken worden, voordat er na de hervatting opnieuw een forse crash was.

Ditmaal ging het om Prema-teamgenoten Dino Beganovic en David Vidales, die op dat moment op de eerste en tweede positie lagen op Monza. Bij het aanremmen van de Variante della Roggia zette Vidales de aanval in op zijn teamgenoot, die verdedigde en waardoor ze allebei rechtdoor schoten. Zonder vaart te minderen denderden beide rijders vervolgens bij het terugkeren op de baan over de sausage kerbs, met als gevolg dat de voorwielen van Vidales los van de grond kwamen.

De stuurloze Vidales kwam vervolgens in aanraking met de Prema-bolide van Beganovic, die daardoor in de vangrails belandde en zijn race zag eindigen. Ook zijn Spaanse stalgenoot was klaar na het ongeluk, waarbij wonder boven wonder geen enkele andere coureur betrokken raakte. De race werd vervolgens uitgereden achter de safety car, waardoor de winst bij Isack Hadjar belandde. Hij bleef Paul Aron en Hadrien David voor. Kas Haverkort behaalde zijn beste resultaat van het seizoen door vierde te worden. De titel in de FRECA ging naar Gregoire Saucy.