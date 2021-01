Oudste zoon Barrichello maakt Europees racedebuut in FREC

Na drie seizoenen in de Verenigde Staten durft Barrichello de oversteek te maken naar Europa. In 2018 debuteerde hij in de Amerikaanse Formule 4 in de autosport, om een jaar later te promoveren naar de USF2000. Zijn eerste seizoen in die klasse sloot hij als elfde af, afgelopen seizoen won hij drie keer en werd hij tweede in de titelstrijd. Komend seizoen is de 19-jarige Braziliaan voor het eerst op de Europese circuits te bewonderen, want hij gaat met JD Motorsport deelnemen aan het Formula Regional European Championship by Alpine, het kampioenschap dat voort is gekomen uit de fusie tussen het FREC en de Formule Renault Eurocup.

Barrichello kan rekenen op de steun van Toyota Gazoo Racing Argentina en op sponsoring van XP Investimentos. Een duidelijke doelstelling voor zijn eerste seizoen in het FREC wil hij vooralsnog niet neerzetten: “Ik ben gefocust om klaar te zijn voor alles wat eraan komt. Mijn doel is om het gevoel te hebben dat ik op een hoog niveau gepresteerd heb, dat ik terug kan kijken en kan zeggen dat ik me tussen de eerste en laatste race ontwikkeld heb”, verklaarde Barrichello bij zijn online presentatie.

Komend seizoen zal Barrichello twintig races op tien verschillende circuits afwerken. Het FREC-seizoen wordt volgens de huidige planning op 24 en 25 april afgetrapt met een ontmoeting op Spa-Francorchamps. Daarna racet de klasse in het voorprogramma van de Formule 1 Grands Prix van Spanje en Monaco, om daarna af te reizen naar Paul Ricard, Zandvoort, Imola, de Nürburgring, de Red Bull Ring en Mugello. Het slotstuk van de jaargang vindt op 30 en 31 oktober plaats op Monza. Het kampioenschap volgt het format van de Formule Renault Eurocup, met de eerste kwalificatie en de eerste race op zaterdag en op zondag de tweede kwalificatie en de tweede race.