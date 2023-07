Autosportwereld in shock na overlijden van 18-jarige Dilano van ’t Hoff Overal in de autosport wordt met veel ontzetting gereageerd op het nieuws dat Dilano van ’t Hoff om het leven is gekomen bij een heftige crash op Spa-Francorchamps. De Nederlandse coureur van MP Motorsport is slechts achttien jaar geworden. Veel rijders, teams en raceklassen kwamen op social media om hun medeleven te betuigen.

Door: Erwin Jaeggi MP Motorsport, het team van Dilano van 't Hoff: De internationale autosportbond FIA: De organisatie van de Formule 1: De organisatie van de 24 uur van Spa: Het Spaanse F4-kampioenschap, waarin Van 't Hoff in 2021 kampioen werd: Het Alpine Formule 1-team: Tweevoudig wereldkampioen Formule 1 Max Verstappen: Red Bull Racing: Ferrari-coureur Carlos Sainz: Het Mercedes F1-team: Mercedes F1-coureur George Russell: Het Aston Martin F1-team: Het McLaren F1-team: Het AlphaTauri F1-team: Het Williams F1-team: Het Alfa Romeo Formule 1-team Mercedes F1-reservecoureur Mick Schumacher: Het Haas F1 Team: Het FIA F2-kampioenschap, dat zaterdag voor de race een minuut stilte hield: Voormalig tegenstander Hadrien David: Bandenleverancier Pirelli: Tom Coronel: Voormalig F1-coureur Giedo van der Garde: gedeeld Speel mee Zet nu in Nederlands talent Dilano van 't Hoff (18) overleden na zware crash op Spa gedeeld