Eén-drietje voor WRT in 24 uur van Dubai, Rossi derde

De winnende #7 BMW M4 GT3 van WRT werd gedeeld door Dries Vanthoor, Mohammed Al Saud, Jens Klingmann, Diego Menchaca en Jean-Baptiste Simmenauer. Vorig jaar waren Vanthoor en Al Saud met WRT ook al de beste in de 24 uur van Dubai. Destijds nog met een Audi en met Axcil Jefferies, Christopher Mies en Thomas Neubauer als teamgenoten.

Met Vanthoor in de cockpit nam WRT met nog twintig minuten te gaan de leiding over, toen Robert Renauer een pitstop maakte met de #91 Porsche 911 GT3 R van Herberth Motorsport. De Belg stuurde de BMW vervolgens naar de winst. In de laatste omloop kon Vanthoor zelfs gas terugnemen, om te voorkomen dat hij een extra ronde moest rijden. In totaal legde de #7 BMW maar liefst 621 ronden af, het op één na grootste aantal ooit in dit evenement. Black Falcon Mercedes kwam in 2012 tot 628 ronden.

Renauer finishte als tweede met de #91 Porsche, die hij deelde met zijn broer Alfred Renauer, Ralf Bohn en Daniel Allemann. De derde plaats was eveneens voor WRT. De #46 BMW van Valentino Rossi, Maxime Martin, Max Hesse, Sean Gelael en Tim Whale noteerde 619 ronden en eiste daarmee de derde bokaal voor zich op. Daarmee had WRT, na dertien jaar met Audi te hebben gereden, zich geen betere start van de samenwerking met BMW kunnen wensen.

Lucas Groeneveld, Jesse van Kuijk, Daan van Kuijk en Max van Splunteren waren de beste Nederlanders. Met een totaal van 615 ronden eindigden ze met de #32 Porsche 911 GT3 R van Team GP-Elite als zevende.